Хулиганы, обезглавившие памятник Тарасу Шевченко в Ивано-Франковской области, попали под следствие. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции

О надругательстве над памятником Кобзарю в канун 207-летия со дня его рождения в селе Подпечеры сообщил накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Вскоре полицейские задержали вандалов. Ими оказались два местных жителя. Обоим по 18 лет.

Удивительная география первых памятников Тарасу Шевченко © Василий Стоякин

Ранее сообщалось, что около полуночи 5 февраля на улице Митрополита Ангеловича во Львове неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в памятник Степану Бандере, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время памятник полностью очищен от следов краски. 11 февраля правоохранители установили и задержали злоумышленников.