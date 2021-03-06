О надругательстве над памятником Кобзарю в канун 207-летия со дня его рождения в селе Подпечеры сообщил накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Вскоре полицейские задержали вандалов. Ими оказались два местных жителя. Обоим по 18 лет.
Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Осквернителям грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что около полуночи 5 февраля на улице Митрополита Ангеловича во Львове неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в памятник Степану Бандере, после чего скрылись с места происшествия.
В настоящее время памятник полностью очищен от следов краски. 11 февраля правоохранители установили и задержали злоумышленников.