Руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов на примере из своего детства показал, где можно было встретить украинский язык в Москве в советские времена

Российский дипломат написал открытое письмо в ответ на статью «Битва языков на Украине» французского издания Le Monde, в которой в частности говорится, что положение государственного языка на Украине, который в повседневной жизни распространён меньше, чем русский, связано с «его неспокойной историей, десятилетиями репрессий, террора и насильственной русификации при Советском Союзе». Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?

«Когда мне было лет 9-10 и я начинал учить французский в средней школе № 18 города Москвы, для внеклассного чтения у нас были «Козетта», «Гаврош» и другие тексты в этом роде. Книжки на пару десятков страниц с текстами Виктора Гюго, адаптированными для детей, которые только начинают читать по-французски. Я помню их, как сейчас перед глазами. Серия Mes premières lectures («Мои первые книжки», если по-русски), изданная в Харькове (УССР) в 1957 году. А в конце книги «Слова и выражения, которых ты не знаешь». Такой небольшой словарик. Франко-украинский. Это чтобы лучше понять т.н. «гонения на украинский язык при Советах», — написал руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов.

Вот кто совершает гонения на язык, так это власти Украины. Они взяли курс на насильственную украинизацию и запрещают миллионам русскоязычных граждан общаться на родном языке, что не только ущемляет права человека, но и нарушает международное право, в частности противоречит Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, а также многочисленным документам ОБСЕ и Совета Европы.