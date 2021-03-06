Киевский международный институт социологии опросил украинцев, какого политика и партию они поддержали бы, если бы выборы проводились в ближайшее время. Результаты опубликованы 6 марта на сайте КМИС

На первом месте Владимир Зеленский - его поддержали бы на выборах 25,3% украинцев, определившихся с выбором.

Второе место занял депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко с результатом в 14,7%. Третьим в рейтинге электоральных симпатий идет Петр Порошенко - 14%.

Юлия Тимошенко стала четвертой с результатом в11,9% голосов. Рейтинг Зеленского снова вырос — опрос © president.gov.ua

Среди партий лидирует «Слуга народа» (21,3% среди тех, кто определился). «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы поддержать 18,1% респондентов, «Европейскую солидарность» — 15%, партию «Батькивщина» — 14,4%, партию «Сила и честь» — 5%.

Ниже 5%-ного барьера набрали Радикальная партия Олега Ляшко (4,4%) и ВО «Свобода» (4,4%).

Исследоватеил отмечают, что в сравнении с январем 2021 года статистически значимо изменилась поддержка ОПЗЖ — снизилась с 24,1% среди тех, кто определился, до 18,1% а у «Батькивщины» рейтинг вырос с 10,3% до 14,4%.