В украинской федерации биатлона отметили, что это стало лучший результатом спортсменки в спринтах в истории выступлений в Кубке мира.

Украинская биатлонистка пожаловалась на буллинг
Украинская биатлонистка пожаловалась на буллинг
© Анастасия Меркушина/Instagram

На огневых рубежах Джима закрыла все десять мишеней и была лидером гонки, пока ее не обогнала норвежка Тириль Экхофф. Она обошла Джиму на 9,3 секунды.

Остальные украинские спортсменки не попали в десятку: Дарья Блашко пришла к финишу 16-й, Анастасия Меркушина - 22-й, Елена Пидгрушная - на 34-м месте, на 40-м Валентина Семеренко.

Бронзу завоевала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. На 4-м месте представляющая Белоруссию Динара Алимбекова.

Среди россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая показала 13-й результат.

 