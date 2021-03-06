Украинская спортсменка Юлия Джима стала второй на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место. Об этом сообщает Vesti.ua 6 марта

В украинской федерации биатлона отметили, что это стало лучший результатом спортсменки в спринтах в истории выступлений в Кубке мира. Украинская биатлонистка пожаловалась на буллинг © Анастасия Меркушина/Instagram

На огневых рубежах Джима закрыла все десять мишеней и была лидером гонки, пока ее не обогнала норвежка Тириль Экхофф. Она обошла Джиму на 9,3 секунды.

Остальные украинские спортсменки не попали в десятку: Дарья Блашко пришла к финишу 16-й, Анастасия Меркушина - 22-й, Елена Пидгрушная - на 34-м месте, на 40-м Валентина Семеренко.

Бронзу завоевала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. На 4-м месте представляющая Белоруссию Динара Алимбекова.

Среди россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая показала 13-й результат.