В украинской федерации биатлона отметили, что это стало лучший результатом спортсменки в спринтах в истории выступлений в Кубке мира.
На огневых рубежах Джима закрыла все десять мишеней и была лидером гонки, пока ее не обогнала норвежка Тириль Экхофф. Она обошла Джиму на 9,3 секунды.
Остальные украинские спортсменки не попали в десятку: Дарья Блашко пришла к финишу 16-й, Анастасия Меркушина - 22-й, Елена Пидгрушная - на 34-м месте, на 40-м Валентина Семеренко.
Бронзу завоевала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. На 4-м месте представляющая Белоруссию Динара Алимбекова.
Среди россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая показала 13-й результат.