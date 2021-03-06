Исключив экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из состава Координационного совета, президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку. Об этом 6 марта в своем Telegram-канале написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский

В Грузии одобрили изгнание Саакашвили из Координационного совета на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого Совета, но мог бы и всё правительство возглавить, стать генерал-губернатором украинской колонии, и от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров. Надо подумать Зеленскому, может, вернуть его?», — предлагает лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский напомнил, что российский политик Борис Немцов был советником президента Виктора Ющенко.

«Он его уволил потом и в итоге проиграл выборы. Надо быть аккуратнее с кадрами, выращенными в советский период — это самые талантливые люди. Вместо того, чтобы увольнять Саакашвили лучше бы ещё в команду взял Михаила Ходорковского. В конце концов, я надеюсь, Саакашвили ещё сыграет свою значимую роль в истории современной украинской колонии», — считает Жириновский.

Российский олигарх Михаил Ходорковский, глава нефтяной компании «ЮКОС», провел в заключении более десяти лет по обвинению в мошенничестве и других преступлениях. В 2013 году он был помилован президентом Владимиром Путиным.

Зеленский 4 марта вывел из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Михаила Саакашвили и утвердил на этот пост бывшего главу налогово-таможенной службы Грузии Георгия Цхакаю.

Ранее Саакашвили призвал митингующих, которые выступают в Грузии с требованием снять коронавирусные ограничения, продолжать акции протеста.

По словам посла Украины в Грузии Игоря Долгова, которого вызвали в МИД страны после заявлений Саакашвили, такие призывы не способствуют развитию двусторонних отношений между странами.

Саакашвили в ответ обвинил Долгова в преследовании антиукраинских интересов и назвал его взяточником.