В центре Еревана началась акция военнослужащих с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения 6 марта

Вначале несколько сотен граждан, в том числе военнослужащие и ветераны армии Армении, собрались у здания Минобороны страны.

Митинг проводится у здания парламента на проспекте Баграмяна. Пашинян попросил прощения за свои ошибки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Военнослужащие заявляют, что вышли в поддержку начальника Генштаба ВС и вооруженных сил страны. Также они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Генштаба. Уволить Гаспаряна предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В конце февраля в Армении разгорелся политический кризис.

Пашинян выразил сомнение в боеспособности российских «Искандеров». В комментарии СМИ замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял его слова, после чего премьер отправил его в отставку. Затем Пашинян захотел сместить с поста начальника Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян не стал подписывать этот указ.