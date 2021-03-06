Список «красных зон» карантина, где сложилась наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом, с 8 марта пополнит Закарпатская область Украины. Об этом 6 марта сообщил министр Кабмина Олег Немчинов по итогам заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС

Борьба с COVID-19: В Евросоюзе начали процедуру регистрации вакцины «Спутник V», которую готовятся применять всё новые страны — члены ЕС

Ранее главный врач областной больницы в Ужгороде Юрий Яцына предупредил, что из-за роста заболеваемости в Закарпатье врачи вынуждены ограничиться спасением только тех пациентов с коронавирусом, у которых больше шансов выжить

К утру 6 марта на Украине зафиксировали более девяти тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего за время пандемии на Украине заболели COVID-19 1 394 061 человек. Свыше 26,9 тысячи пациентов скончались.

Тем не менее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ.