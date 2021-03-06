На Украине введены в зависимости от уровня заражения COVID-19 четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».
Ранее главный врач областной больницы в Ужгороде Юрий Яцына предупредил, что из-за роста заболеваемости в Закарпатье врачи вынуждены ограничиться спасением только тех пациентов с коронавирусом, у которых больше шансов выжить
К утру 6 марта на Украине зафиксировали более девяти тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего за время пандемии на Украине заболели COVID-19 1 394 061 человек. Свыше 26,9 тысячи пациентов скончались.
Тем не менее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ.