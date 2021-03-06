Борьба с COVID-19: В Евросоюзе начали процедуру регистрации вакцины «Спутник V», которую готовятся применять всё новые страны — члены ЕС
Борьба с COVID-19: В Евросоюзе начали процедуру регистрации вакцины «Спутник V», которую готовятся применять всё новые страны — члены ЕС
На Украине введены в зависимости от уровня заражения COVID-19 четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».

Ранее главный врач областной больницы в Ужгороде Юрий Яцына предупредил, что из-за роста заболеваемости в Закарпатье врачи вынуждены ограничиться спасением только тех пациентов с коронавирусом, у которых больше шансов выжить

К утру 6 марта на Украине зафиксировали более девяти тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего за время пандемии на Украине заболели COVID-19 1 394 061 человек. Свыше 26,9 тысячи пациентов скончались.

Тем не менее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ.

 

 