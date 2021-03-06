Слова Леонида Кравчука о радикальных мерах в отношении России являются частью плана по эскалации конфликта в Донбассе. Об этом 6 марта РИА Новости заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

По словам Затулина, Украина надеется, что на ее сторону в этом вопросе станет администрация нового президента США Джо Байдена и участники нормандского формата — Франция и особенно Германия. Речь идет о ревизии Минских договорённостей.

Частью плана Украина стало закрытие оппозиционных телеканалов и запрет на использование русского языка в публичной сфере.

«Это дипломатическая подготовка военной провокации, которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России… к капитуляции. План страдает многими изъянами… Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения (Кравчука), вот и все», — отметил Затулин.

В начале марта 2021 года, как утверждают российские эксперты и политики, ситуация в Донбассе снова ухудшилась.

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.