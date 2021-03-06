Экс-президент Украины Кравчук обвинил Россию в пересечении красных линий в Донбассе и заявил, что если Россия не признает себя стороной конфликта, украинская делегация предпримет «радикальные шаги».
По словам Затулина, Украина надеется, что на ее сторону в этом вопросе станет администрация нового президента США Джо Байдена и участники нормандского формата — Франция и особенно Германия. Речь идет о ревизии Минских договорённостей.
Частью плана Украина стало закрытие оппозиционных телеканалов и запрет на использование русского языка в публичной сфере.
«Это дипломатическая подготовка военной провокации, которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России… к капитуляции. План страдает многими изъянами… Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения (Кравчука), вот и все», — отметил Затулин.
В начале марта 2021 года, как утверждают российские эксперты и политики, ситуация в Донбассе снова ухудшилась.
По словам руководителя российской делегации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.