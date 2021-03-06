Договорённость о создании рабочей группы была достигнута на переговорах министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса с исполняющим обязанности министра энергетики Украины Юрием Витренко в Киеве.
Крейвис назвал БелАЭС геополитическим проектом и «общей угрозой для Литвы и Украины».
По его словам, Украина и Литва должны проявить солидарность и добиться остановки проекта.
«Наше тесное сотрудничество — важный инструмент для достижения энергетической независимости — мы должны обеспечить это на самом высоком политическом уровне», — сказал Крейвис.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для нее выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый энергоблок станции введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.