Из-за роста заболеваемости в Закарпатье врачи могут быть вынуждены ограничиться спасением только тех пациентов с коронавирусом, у которых больше шансов выжить. Об этом в видеообращении в Facebook 5 марта предупредил главный врач областной больницы Юрий Яцына

Он напомнил, что в случае форс-мажора, при массовом поступлении больных, в медицине катастроф и чрезвычайных ситуаций применяется медицинская сортировка.

«Если возможности предоставления адекватного лечения ограничены, то это адекватное лечение предоставляется пациентам, которые перспективны для жизни. То есть, пациенты в крайне тяжелом состоянии могут не получить надлежащую медицинскую помощь», — сказал Яцына.

Он отметил, что третья волна коронавируса на Украине имеет ряд тревожных особенностей, среди которых — большое количество заболевших и умерших среди молодых людей. В Ивано-Франковске не знают, куда девать больных COVID-19 © РИА Новости, Антон Вергун | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что больницы Закарпатья переполнены, пациентов размещают в коридорах. Отмечается, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса близко к ноябрьским показателям.

С 8 марта в Закарпатской области начнут действовать ограничения «красной» зоны адаптивного карантина.