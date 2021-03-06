Он напомнил, что в случае форс-мажора, при массовом поступлении больных, в медицине катастроф и чрезвычайных ситуаций применяется медицинская сортировка.
«Если возможности предоставления адекватного лечения ограничены, то это адекватное лечение предоставляется пациентам, которые перспективны для жизни. То есть, пациенты в крайне тяжелом состоянии могут не получить надлежащую медицинскую помощь», — сказал Яцына.
Он отметил, что третья волна коронавируса на Украине имеет ряд тревожных особенностей, среди которых — большое количество заболевших и умерших среди молодых людей.
Ранее сообщалось, что больницы Закарпатья переполнены, пациентов размещают в коридорах. Отмечается, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса близко к ноябрьским показателям.
С 8 марта в Закарпатской области начнут действовать ограничения «красной» зоны адаптивного карантина.