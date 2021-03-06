Слушание по делу экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве, перенесено на 19 марта. Об этом 5 марта сообщил телеграм-канал «Политика страны»

В пятницу, 5 марта, Приморском суде Одессы слушалось дело об убийстве, совершенном радикалом. Кто будет следующим президентом Украины: Марченко или Стерненко? © Facebook, Сергій Стерненко/Оксана Марченко

В 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим. Подозрение националисту предъявили только в 2020 году.

Суд не вынес решения по делу. Слушания отложили на две недели, до 19 марта.

«Кроме того, защита Стерненко подала ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест, но суд ей в этом отказал. Стерненко остается в СИЗО», — говорится в сообщении.

23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.

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