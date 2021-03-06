Украина призывает США ввести новые всеобъемлющие санкции против РФ, включающие меры против «Северного потока – 2». Об этом сказала замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко на онлайн-дискуссии «План действий Байдена в отношении Украины», передает УНИАН

«Будем весьма благодарны, если Соединенные Штаты рассмотрят введение нового всестороннего санкционного режима до тех пор, пока война в Украине не прекратится. И эти санкции на самом деле должны оставаться в силе, пока восточные территории и Крым полностью не вернутся под контроль Украины», — заявила она.

Свириденко подчеркнула, что ограничения должны распространяться и на проект газопровода «Северный поток — 2». США планируют майские санкции против «Северного потока – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам представительницы Офиса Зеленского, США следует присоединиться к переговорам по Донбассу в минском и нормандском формате.

Она призвала США и Евросоюз работать вместе с Украиной «ради защиты демократии и свободы» и «выступать против авторитарного режима».

Ранее президент США Джо Байден продлил на год американский санкционный режим против России, введенный в 2014 году.