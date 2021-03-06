Трансляцию телеканала «112.ua» заблокировали в YouTube под давлением украинских властей. Об этом заявили на сайте канала 5 марта

«Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тысяч подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале «112 Украина», — говорится в заявлении.

Позднее на сайте сообщили, что YouTube восстановил трансляцию. В эфире "112 Украина" ведется трансляция "Першого Незалежного". Верховный суд Украины принял иски закрытых телеканалов © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В начале февраля власти Украины ввели санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne, после того как президент страны Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничений.

Журналисты заблокированных каналов создали медиахолдинг "Новости" и стали вести трансляцию на телеканале «Первый Независимый». Его после старта вещания отключили от вещания на спутнике и в кабельных сетях.