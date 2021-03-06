Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Россия не должна быть наблюдателем в конфликте в Донбассе и якобы сама пересекает «красную линию». Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24» 5 марта

«Москва заявляет о пересечении красной линии. А кто же ее пересекает? Сами пересекают и сами намекают. Недавно я слышал заявление Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые будет принимать Россия, адекватные ответы. Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений», — сказал Кравчук.

Представитель Украины в ТКГ обвинил Россию в том, что переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе зашел в тупик. Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

По его словам, если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе, украинская делегация предпримет «радикальные шаги».

«Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги. Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед», — заявил Кравчук.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.