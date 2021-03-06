Ранее Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил, что в качестве суверенного государства Белоруссия выстроит такую мощную систему отношений с РФ, которая может превзойти уровень связей между российскими субъектами.
Эксперт считает, что наиболее правильной и адекватной реакцией на эти высказывания было бы сворачивание помощи белорусскому режиму и прекращение поддержки Лукашенко, в том числе как политического лидера.
«Любое сотрудничество с Россией он превращает в шантаж, в попытку давления на наше политическое и военное руководство, в попытку поставить нас перед своеобразным выбором между ним и чем-то, что, по его убеждению, является еще более худшим выбором, чем он», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что большая часть белорусов населения негативно относится к Лукашенко, но при этом сохраняет симпатии к России и спокойно отнеслась бы и к Союзному государству, и к слиянию, и к конфедеративному, к любому виду единого государства.
Полностью интервью можно прочитать здесь.