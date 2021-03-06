Российское руководство реагирует на провокационные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко чрезвычайно сдержанно. Возможно, что эта сдержанность закончится. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко усиливает паразитарную модель экономики © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт считает, что наиболее правильной и адекватной реакцией на эти высказывания было бы сворачивание помощи белорусскому режиму и прекращение поддержки Лукашенко, в том числе как политического лидера.

«Любое сотрудничество с Россией он превращает в шантаж, в попытку давления на наше политическое и военное руководство, в попытку поставить нас перед своеобразным выбором между ним и чем-то, что, по его убеждению, является еще более худшим выбором, чем он», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что большая часть белорусов населения негативно относится к Лукашенко, но при этом сохраняет симпатии к России и спокойно отнеслась бы и к Союзному государству, и к слиянию, и к конфедеративному, к любому виду единого государства.

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