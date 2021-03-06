Россия зависит в значительной степени от внешней политической конъюнктуры и цен на нефть, но вопросы внешней политики - это больше вопрос политической воли, цели и задач. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Сергей Михеев выражал мнение, что практически никто не знает, как вернуть Донбасс и Украину в условиях «полной финансовой несамостоятельности России».

Эксперт отметил, что та же Турция не обладает гигантскими ресурсами и не меньше России вовлечена в международные торгово-экономические цепочки, но она позволяет себе проводить активную внешнюю политику и вмешиваться в дела других государств.

«Она вмешивается в дела в Сирии, на Кипре, в Ливии, на Кавказе, она очень сильно вмешивается даже внутрь России. Простите, я не понимаю, на каком основании президент Татарстана (почему он вообще так называется?), почему глава нашего региона позволяет себе встречаться с президентом Турции? Это, с моей точки зрения, прямое вмешательство Турции в наши внутренние дела. Но если Турция может себе это позволять, почему мы не может себе это позволять?», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что у России нет идеологии и нет четкой стратегии, она реагирует на какие-то внешние вызовы и осуществляет действия, которые являются по сути реактивными.

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