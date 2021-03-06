Если в стране не будет экономического спада и дефицита, новые серьезные протесты Белоруссии не грозят. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал белорусский журналист Вячеслав Шарапов

«Если действующей власти удастся сдержать рост цен на социально значимые товары и медикаменты без угрозы возникновения дефицита, если удастся обеспечить экономическую стабильность, то в ближайшее время мы вряд ли увидим какие-то волнения», — сказал Шарапов.

Он предположил, что прозападно настроенная часть активного населения просто будет пытаться «тихо свалить за бугор», а сторонники интеграции с Россией продолжат рассуждать о выгодах, которые несёт с собой союзный проект.

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Ранее экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден покинуть свой пост в этом году, возможно, уже весной.