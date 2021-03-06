На Украине официально запрещена закупка угля на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. За это вводят санкции. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Витренко невероятно скандальный, совершенно непонятно, зачем он нужен Зеленскому © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что владельца трех закрытых властью оппозиционных телеканалов Тараса Козака как раз в этом и обвинили, однако это не доказано судом, и утверждать, что это соответствует действительности, он не стал.

«Более того, я нигде не видел хоть сколько-нибудь убедительного доказательства, что поставки оттуда на Украину имели место. Разговоров было очень много о том, что что-то везут, чуть ли не через Белоруссию, но одно дело написать на заборе или в интернет-издании, и совсем другое — привести доказательства», — указал Марунич.

Но даже если бы эти поставки осуществлялись, их объемы не возымели бы существенного эффекта, поскольку добыча угля на неподконтрольных территориях тоже упала, заключил собеседник издания.

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