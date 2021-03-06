Ввиду растущих аппетитов транснациональных компаний на Украине, под угрозой давления оказываются украинские олигархи. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Корнилов рассказал, каких украинских олигархов любят США © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам эксперта, персональные санкции в отношении нардепа, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его окружения, а также ослабление позиций бизнесмена Игоря Коломойского пока еще не свидетельствуют о начавшемся «наступлении» на олигархов.

Ранее Совбез Украины (СНБО) ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма. Также в санкционный список попали: Константин Вацковский (гражданин России), Виталий Донченко (гражданин России), Наталья Лавренюк (гражданка Украины. Ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции против него и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne были введены 2 февраля сроком на пять лет), Сергей Лисогор (гражданин России), Александр Маслюк (гражданин России), Михаил Попов (гражданин России).

По данным главреда украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, шестеро вышеперечисленных граждан являются доверенными лицами из ближайшего окружения Медведчука и Марченко, а 19 компаний так или иначе с ними связаны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.