«Главным объектом, на который будет обрушено давление со стороны транснациональных корпораций, будут именно олигархи, которые представляют сегодня национальный капитал. Так что все в ожидании того, что вот-вот может начаться закручивание гаек, но пока не началось», — отметил он.
По словам эксперта, персональные санкции в отношении нардепа, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его окружения, а также ослабление позиций бизнесмена Игоря Коломойского пока еще не свидетельствуют о начавшемся «наступлении» на олигархов.
Ранее Совбез Украины (СНБО) ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма. Также в санкционный список попали: Константин Вацковский (гражданин России), Виталий Донченко (гражданин России), Наталья Лавренюк (гражданка Украины. Ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции против него и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne были введены 2 февраля сроком на пять лет), Сергей Лисогор (гражданин России), Александр Маслюк (гражданин России), Михаил Попов (гражданин России).
По данным главреда украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, шестеро вышеперечисленных граждан являются доверенными лицами из ближайшего окружения Медведчука и Марченко, а 19 компаний так или иначе с ними связаны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.