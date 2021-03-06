Ранее в украинских СМИ проходило много сообщений о надвигающемся энергетическом кризисе и о том, что не хватало угля для ТЭС, которые обычно покрывали рост потребления в зимний период.
Крупнейший частный добытчик компания ДТЭК пока не раскрывает данные за прошлый год, но можно быть уверенными, что они как минимум не нарастили добычу, а если и нарастили, то незначительно, отметил эксперт.
«Своего угля просто не хватает, плюс нет антрацита вообще — он весь остался на неподконтрольных территориях. В прошлом году до трети всего угля поставлялось из-за границы», — констатировал Марунич.
Он добавил, что львиная доля поставок приходится на Россию, потому что это логистически удобно, есть доставка железнодорожным транспортом, и в конечном итоге российский уголь дешевле, чем поставки из других источников.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.