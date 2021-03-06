Собственная добыча угля на Украине падает, и это ужасно. В прошлом году было резкое падение государственной добычи, чуть ли не 15%. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Витренко невероятно скандальный, совершенно непонятно, зачем он нужен Зеленскому © РИА Новости, Нина Зотина

Крупнейший частный добытчик компания ДТЭК пока не раскрывает данные за прошлый год, но можно быть уверенными, что они как минимум не нарастили добычу, а если и нарастили, то незначительно, отметил эксперт.

«Своего угля просто не хватает, плюс нет антрацита вообще — он весь остался на неподконтрольных территориях. В прошлом году до трети всего угля поставлялось из-за границы», — констатировал Марунич.

Он добавил, что львиная доля поставок приходится на Россию, потому что это логистически удобно, есть доставка железнодорожным транспортом, и в конечном итоге российский уголь дешевле, чем поставки из других источников.

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