Это будет военный конфликт, в котором каждая из сторон неизбежно начнёт рано или поздно воевать сама с собой и со своими интересами, но сейчас всё это происходит в форме холодной войны, указал эксперт.
«Если начнётся война, то от ЛДНР ничего не останется, потому что именно на этой территории будут вестись военные действия, причём независимо от того, кто будет выигрывать войну, сначала в одну, а потом в другую сторону будут проходить армии и бои. Поэтому было бы самоубийственно со стороны этих республик провоцировать конфликт Москвы и Киева. Единственный вариант, когда им стоит это делать, только для того, чтобы скрыть масштаб собственной недееспособности и коррупции», — указал Злобин.
Теоретически Украину устроило бы получение Донецкой и Луганской областей очищенными от жителей, которых бы забрала Россия, но, понятно, что у России таких возможностей нет, да и это будет несправедливо по отношению к этим жителям, заключил собеседник издания.
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