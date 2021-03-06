Военный конфликт в Донбассе может начаться по самому незначительному поводу, но стратегическая установка на подготовку к войне и с той и с другой стороны абсолютно бесперспективна. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Если начнётся война, то от ЛДНР ничего не останется, потому что именно на этой территории будут вестись военные действия, причём независимо от того, кто будет выигрывать войну, сначала в одну, а потом в другую сторону будут проходить армии и бои. Поэтому было бы самоубийственно со стороны этих республик провоцировать конфликт Москвы и Киева. Единственный вариант, когда им стоит это делать, только для того, чтобы скрыть масштаб собственной недееспособности и коррупции», — указал Злобин.

Теоретически Украину устроило бы получение Донецкой и Луганской областей очищенными от жителей, которых бы забрала Россия, но, понятно, что у России таких возможностей нет, да и это будет несправедливо по отношению к этим жителям, заключил собеседник издания.

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