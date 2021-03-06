Решение по санкциям против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и его окружения принималось не на Украине, а в США. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог назвал инициатора санкций против Медведчука © Андрей Смирнов/Facebook Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

Лесев отметил, что Медведчук на Украине «очень прямолинейно» ассоциируется с президентом РФ Владимиром Путиным и представляет собой «легализованную ру-партию», аккумулирующую немалый, но все же ограниченный в рамках роста электорат.

«Поэтому отмашка и согласие было дано из Вашингтона — это бесспорно. Американцы этим "мочиловом" Медведчука практически застопорили даже теоретические подвижки по Донбассу. К тому же они нивелировали возможность эволюционного примирения в обществе, где между Майданом и Антимайданом ставился бы знак равенства», — заявил писатель.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже провозгласил, что Майдан — это Революция достоинства, а не госпереворот. По мнению Лесева, это значит, что вся дальнейшая идеологическая парадигма его власти будет выстраиваться по этим канонам. США «застолбили на оставшуюся пятилетку Зеленского явно непримиримый антироссийский курс», заявил он.

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