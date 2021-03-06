При этом европейские власти не хотят формально признать, что тогда погорячились и подписались под соглашениями, просто чтобы не разгромили украинскую армию, пояснил эксперт.
«Поэтому сейчас европейцы, с одной стороны, говорят, что Москва их не выполняет, а на самом деле они не хотят реализации «Минска», поскольку он предусматривает высокую степень автономии Донбасса, который, откровенно говоря, мог бы влиять на всю украинскую политику. Они в этом не заинтересованы, и Москва находится в трудном положении», — указал Погребинский.
При этом политолог считает, что история с Алексеем Навальным и введение санкций, окончательно закрывающих строительство «Северного потока — 2», может стать той чертой, когда Россия может махнуть рукой на шансы сохранения какого-то конструктивного сотрудничества и ужесточить свою политику по отношению к Украине.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.