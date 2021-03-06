Сейчас позиция европейцев такая, что они считают урегулирование кризиса на востоке Украины по букве и духу Минских соглашений победой России и лично Владимира Путина. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру.

Михаил Погребинский: Американцы науськали Зеленского на Медведчука © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Поэтому сейчас европейцы, с одной стороны, говорят, что Москва их не выполняет, а на самом деле они не хотят реализации «Минска», поскольку он предусматривает высокую степень автономии Донбасса, который, откровенно говоря, мог бы влиять на всю украинскую политику. Они в этом не заинтересованы, и Москва находится в трудном положении», — указал Погребинский.

При этом политолог считает, что история с Алексеем Навальным и введение санкций, окончательно закрывающих строительство «Северного потока — 2», может стать той чертой, когда Россия может махнуть рукой на шансы сохранения какого-то конструктивного сотрудничества и ужесточить свою политику по отношению к Украине.

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