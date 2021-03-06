Дмитрий Марунич: Украина на пороге энергетической катастрофы
Дмитрий Марунич: Украина на пороге энергетической катастрофы
© кадр из видео Украина.ру
Эксперт также отметил, что Европа получит так нужный ей источник газа, а немецкая экономика получит стимул для стабилизации и развития.

«Однако это усложнит политическую ситуацию, потому что определенное противостояние будет иметь место. Будут опять обвинения в каких-то пророссийских настроениях, бесконечная борьба с Москвой. Ухудшатся отношения Брюсселя и Берлина с Госдепом, так как газопровод станет перманентной проблемной точкой в отношениях США и Европы», — указал Марунич.

Борьба с «Северным потоком» — это политическая борьба с Москвой, которая закончится для Соединенных Штатов неизбежным поражением, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь. 