Эксперт также отметил, что Европа получит так нужный ей источник газа, а немецкая экономика получит стимул для стабилизации и развития.
«Однако это усложнит политическую ситуацию, потому что определенное противостояние будет иметь место. Будут опять обвинения в каких-то пророссийских настроениях, бесконечная борьба с Москвой. Ухудшатся отношения Брюсселя и Берлина с Госдепом, так как газопровод станет перманентной проблемной точкой в отношениях США и Европы», — указал Марунич.
Борьба с «Северным потоком» — это политическая борьба с Москвой, которая закончится для Соединенных Штатов неизбежным поражением, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.