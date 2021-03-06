Когда строительство газопровода «Северный поток - 2» будет завершено, Украина будет терять транзит голубого топлива, но это давно уже было неизбежно. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Украина на пороге энергетической катастрофы © кадр из видео Украина.ру

«Однако это усложнит политическую ситуацию, потому что определенное противостояние будет иметь место. Будут опять обвинения в каких-то пророссийских настроениях, бесконечная борьба с Москвой. Ухудшатся отношения Брюсселя и Берлина с Госдепом, так как газопровод станет перманентной проблемной точкой в отношениях США и Европы», — указал Марунич.

Борьба с «Северным потоком» — это политическая борьба с Москвой, которая закончится для Соединенных Штатов неизбежным поражением, заключил собеседник издания.

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