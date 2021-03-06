«Они инвестировали деньги с перспективой возврата, поскольку они являются акционерами самого проекта. Туда вложили деньги и французы, и датчане, и австрийцы — это будет удар по ним, по европейской индустрии», — считает эксперт.
Также это будет удар по имиджу тех политиков и партий в этих странах, которые последовательно поддерживали проект, ФРГ лишится стабильного источника дешевого газа, указал Марунич.
Строительство «Северного потока — 2» выгодно европейцам, он будет достроен, но его постройка приведет к ухудшению отношений между США и Евросоюзом, а также между США и Берлином, так как газопровод станет перманентной проблемной точкой в отношениях США и Европы, заключил собеседник издания.