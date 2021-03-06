Сценарий, при котором газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не достроят, маловероятны. Но если это произойдет, больше всего потеряют европейские компании. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Витренко невероятно скандальный, совершенно непонятно, зачем он нужен Зеленскому © РИА Новости, Нина Зотина

Также это будет удар по имиджу тех политиков и партий в этих странах, которые последовательно поддерживали проект, ФРГ лишится стабильного источника дешевого газа, указал Марунич.

Строительство «Северного потока — 2» выгодно европейцам, он будет достроен, но его постройка приведет к ухудшению отношений между США и Евросоюзом, а также между США и Берлином, так как газопровод станет перманентной проблемной точкой в отношениях США и Европы, заключил собеседник издания.