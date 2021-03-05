Директор департамента Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Америке, Европе и Центральной Азии Хосе Мария Араназ призвал киевский режим соблюдать права лидера Партии Шария Анатолия Шария, сообщила глава пресс-службы политсилы Юлия Павленко-Элмэланд

В тексте указывается, что Хосе Мария Араназ отреагировал на объявление подозрения Службой безопасности Украины (СБУ) Анатолию Шарию в государственной измене.

Араназ напомнил о важности и неизменности статуса беженца в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года, согласно которому договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность.

В официальном обращении УВКПЧ порекомендовало Анатолию Шарию обратиться за дополнительной защитой в госорганы страны его пребывания.

«Этим обращением было засвидетельствовано, что Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека держит на контроле факты нарушения прав человека в Украине в ситуации Анатолия Шария», — говорится в сообщении пресс-службы Партии Шария.

Уголовное дело против Шария: политическое преследование блогера ради запрета его партии © Facebook, Партія Шарія

По словам следователей, он осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».

Между тем депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива считает, что на самом деле власть сейчас отрабатывает механизм тотального уничтожения оппозиции.