«Я против того, что тут мне пытаются сказать, что он единственная альтернатива, единственный герой нашего времени, единственная надежда патриотического движения. Ну, это неправда, это не так», — сказал министр.
Аваков заявил, что далеко не все шаги Порошенко-президента он одобрял, в том числе и из моральных соображений. Он также рассказал, как развивались его отношения с главой государства.
«Я с ним был в спокойных отношениях, в хороших отношениях, в откровенно неприязненных отношениях, в очень резком разговоре. Если он делает как политик верные шаги, его надо поддерживать. А если он занимается саморазрушением, не значит, что я должен его обслуживать или государственные структуры должны его обслуживать», — подчеркнул министр.
Аваков также рассказал, что с нынешним президентом Владимиром Зеленским у него тоже есть разногласия, однако их отношения взаимоуважительные.