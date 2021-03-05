Глава МВД Украины Арсен Аваков отказался считать главу партии «Европейская солидарность», бывшего президента Украины Петра Порошенко «единственной надеждой патриотов». Слова чиновника прозвучали в интервью журналисту Дмитрию Гордону

«Я против того, что тут мне пытаются сказать, что он единственная альтернатива, единственный герой нашего времени, единственная надежда патриотического движения. Ну, это неправда, это не так», — сказал министр.

Гарант «достижений» Майдана. Психическая атака Арсена Авакова © mvs.gov.ua

«Я с ним был в спокойных отношениях, в хороших отношениях, в откровенно неприязненных отношениях, в очень резком разговоре. Если он делает как политик верные шаги, его надо поддерживать. А если он занимается саморазрушением, не значит, что я должен его обслуживать или государственные структуры должны его обслуживать», — подчеркнул министр.

Аваков также рассказал, что с нынешним президентом Владимиром Зеленским у него тоже есть разногласия, однако их отношения взаимоуважительные.