Экономика Узбекистана в значительной степени диверсифицирована, и это является одной из основных причин ее быстрого развития. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

«Там есть и легкая промышленность, и текстильная промышленность, и агросектор, и горно-металлургический комплекс, и машиностроение развиваются примерно одинаково. При Каримове была модель построения замкнутой экономики (свести импорт к минимуму и заниматься самообеспечением). Сейчас концепция поменялась, сейчас идет ориентация на экспортно ориентированную экономику, и экономика действительно модернизируется», — отметил он.

Однако это не единственная причина, по которой Узбекистан становится все более привлекательным для инвесторов, добавил Грозин. Узбекистан присоединится к испытаниям вакцины «Спутник V» © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

По его словам, помимо меньшей сырьевой зависимости по сравнению с Казахстаном Узбекистан представляет интерес в плане возможности заработать на "раздербанивании" бывшей советской общенародной собственности, тогда как в Казахстане уже все поделено.

Он подчеркнул, что глобальные экономические процессы работают не в пользу Казахстана, а в пользу Узбекистана.

Полностью интервью можно прочитать здесь.