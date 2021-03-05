Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, кто такой экс-президент Грузии Михаил Саакашвилии, и совершает в отношении него поэтапные шаги. Об этом 5 марта завил депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа, сообщает газета «Взгляд»

Зеленский вывел из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Михаила Саакашвили и утвердил на этот пост бывшего главу налогово-таможенной службы Грузии Георгия Цхакаю.

«Саакашвили — гражданин Украины, так что решение Зеленского — внутреннее дело этой страны. Для нас главное, чтобы бывший президент не вмешивался в наши дела своими провокационными заявлениями», — сказал Ираклий Заркуа.

Зеленский лишил Саакашвили должности и заменил другим грузином © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам посла Украины в Грузии Игоря Долгова, которого вызвали в МИД страны после заявлений Саакашвили, такие призывы не способствуют развитию двусторонних отношений между странами.

Саакашвили в ответ обвинил Долгова в преследовании антиукраинских интересов и назвал его взяточником.