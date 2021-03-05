Зеленский вывел из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Михаила Саакашвили и утвердил на этот пост бывшего главу налогово-таможенной службы Грузии Георгия Цхакаю.
«Саакашвили — гражданин Украины, так что решение Зеленского — внутреннее дело этой страны. Для нас главное, чтобы бывший президент не вмешивался в наши дела своими провокационными заявлениями», — сказал Ираклий Заркуа.
Ранее Саакашвили призвал митингующих, которые выступают в Грузии с требованием снять коронавирусные ограничения, продолжать акции протеста.
По словам посла Украины в Грузии Игоря Долгова, которого вызвали в МИД страны после заявлений Саакашвили, такие призывы не способствуют развитию двусторонних отношений между странами.
Саакашвили в ответ обвинил Долгова в преследовании антиукраинских интересов и назвал его взяточником.