Бывший топ-менеджер «Нафтогаза» проболтался о взятке Луценко

Бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба заявил, что в декабре 2016 года дал взятку занимавшему тогда пост генпрокурора Юрию Луценко в размере 50 млн грн

Об этом Кацуба написал на своей странице в Facebook. Вскоре сообщение было удалено, но перед этим снимок страницы с сообщением был сохранен пользователями и отправился гулять по сети. Картинку опубликовал блогер Игорь Мегера.

«Теперь понятно, почему был такой мягкий приговор и относительно небольшая сумма компенсации без реального срока заключения за мошенничество в космических масштабах», — написал Мегера.

Кацуба среди прочего написал, что деньги передал в декабре 2016-го через посредника.

В июне 2016 года Генпрокуратура задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» Александра Кацубу, который подозревался в присвоении 449,9 млн грн средств «Нафтогаза».

В марте 2017 года Кацуба вышел из СИЗО, пойдя на сделку со следствием.

По данным прокуратуры, он уплатил 100 миллионов гривен и «дал важные показания».