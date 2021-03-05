Бывший топ-менеджер «Нафтогаза» проболтался о взятке Луценко

Об этом Кацуба написал на своей странице в Facebook. Вскоре сообщение было удалено, но перед этим снимок страницы с сообщением был сохранен пользователями и отправился гулять по сети. Картинку опубликовал блогер Игорь Мегера.
«Теперь понятно, почему был такой мягкий приговор и относительно небольшая сумма компенсации без реального срока заключения за мошенничество в космических масштабах», — написал Мегера.
Кацуба среди прочего написал, что деньги передал в декабре 2016-го через посредника.
В июне 2016 года Генпрокуратура задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» Александра Кацубу, который подозревался в присвоении 449,9 млн грн средств «Нафтогаза».
В марте 2017 года Кацуба вышел из СИЗО, пойдя на сделку со следствием.
По данным прокуратуры, он уплатил 100 миллионов гривен и «дал важные показания».