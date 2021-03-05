Известная украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о том, как подверглась в сети атаке недоброжелателей. Об этом 5 марта она написала в Facebook и опубликовала пост, где разместила скриншот с сообщением одного из «фанатов»

«Тварь ты, бл…. Мало того, что из-за тебя сборную дисквалифицировали, ты передачу не смогла взять нормально, а уже погналась. Так еще и ездишь, как ребенок — в штиль на штрафной круг умудрилась уйти. Ты забрала у Украины сегодня медаль, возможно, и золотую. Позорище», — написал в комментариях один болельщиков.

В ответ биатлонистка подчеркнула, что команда — это не только победы, но и поддержка в трудном положении. «Вы трусы»: Ломаченко и чемпион мира устроили бой в Twitter © Скриншот с видео Ломаченко

Оскорбительные сообщения спортсменка начала получать после женской эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

По данным украинских СМИ, Меркушина использовала четыре дополнительных патрона и ушла на штрафной круг на третьем этапе женской эстафеты.

В результате сборная Украины финишировала четвертой, в секунде от бронзовых наград.