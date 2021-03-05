Больше всего на 8 Марта украинки хотели бы получить цветы, а самым нежелаемым сюрпризом станет книга или ребенок. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, итоги которого были опубликованы 5 марта

Социологи 5-7 февраля опросили более двух тысяч респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Самым желанным подарком от любимого человека на 8 Марта для украинки станут цветы (18%), 16% респондентов хотели бы в этот день получить проявление заботы и 13% — романтическое путешествие.

Далее по ожиданиям женщин следуют ювелирные украшения (5%), романтический ужин (4%), а также духи или косметика (4%). Самыми непопулярными подарками оказались ребенок (1,1%) и книга (1%).

Наибольшее несоответствие между желаниями женщин и планами мужчин — это забота, внимание и доброе слово. По сравнению с 2019 годом почти втрое увеличилось количество женщин, которые хотели бы получить романтическое путешествие от мужчин.

Ранее сообщалось, что почти 70% украинцев собираются отмечать 8 Марта.