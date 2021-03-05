«Во время одного из международных арт-фестивалей в городе Аланья на одной из скульптур, автором которой являлся гражданин России, заметили карту России с оккупированным Крымом», — написала она.
Узнав об этом, Министерство иностранных дел Украины «немедленно приняло меры». В частности, на место выехал консул Эмир Рустамов. Он обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с требованием убрать «неправильную карту».
Позже власти стерли карту со статуи.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.