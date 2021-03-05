В турецком городе Аланья со скульптуры стерли карту России после жалобы украинских дипломатов. Об этом 4 марта на своей странице в Facebook сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

«Во время одного из международных арт-фестивалей в городе Аланья на одной из скульптур, автором которой являлся гражданин России, заметили карту России с оккупированным Крымом», — написала она.

Снег и засуха: Что происходит с водой в пересохшем Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Эмир Рустамов. Он обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с требованием убрать «неправильную карту».

Позже власти стерли карту со статуи.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.