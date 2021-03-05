Руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов призвал европейских журналистов не путать: боевые действия в Донбассе и референдум в Крыму были не причиной, а следствием «политики украинизации», начатой киевскими националистами

В статье «Битва языков на Украине», опубликованной во французской газете Le Monde 17 февраля, автор Фостин Венсан пишет, что после начала войны Киев понял, что ему нужно быстрее укреплять позиции украинского языка.

«Нет, вы лжёте. Война началась, когда националистический режим, пришедший к власти в результате антиконституционного государственного переворота, поддержанного — это правда — "западным сообществом" и профинансированного США (что было признано публично), вознамерился запретить использование русского языка и направил войска против населения, которое его не избирало, чтобы навязать ему свой образ жизни, своё видение истории, своё понимание добра и зла. А война, которая начинается, когда правительство посылает войска, танки и авиацию против части своего народа, чья единственная вина в том, что они не говорят на "правильном" языке, не почитают "правильных" героев и не хотят поддерживать государственный переворот, — такая война называется гражданской войной», — пишет в открытом письме руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов. «Крыма с Донбассом уже нет» — Бондаренко о том, что будет, если из Украины выдавят русский язык © Владимир Трефилов

Как ранее объяснял сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, детонатором боевых действий в Донбассе и выхода Крыма из состава Украины стало решение Верховной Рады 23 февраля 2014 года признать утратившим силу закон «Об основах государственной языковой политики», согласно которому в регионах, где представители национальных меньшинств составляют не менее 10% от численности населения, региональный язык мог использоваться наравне с украинским. Несмотря на отказ Александра Турчинова, исполнявшего обязанности президента страны, придать этому документу законную силу, процесс стал необратимым.

«Не путайте. Восстание в Донбассе и референдум в Крыму были не причиной, а следствием "политики украинизации", начатой киевскими националистами», — подчеркнул Паринов.

Пётр Порошенко, пришедший к власти в результате госпереворота в 2014 году, взял курс на тотальную украинизацию, а нынешний президент страны Владимир Зеленский только активизировал вытеснение русского языка из сферы общения, несмотря на то что это его родной язык.