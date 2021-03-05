По ее данным, соответствующее представление подписали 45 депутатов.
«В конституционном представлении утверждается, что указанное постановление было принято с нарушением Конституции Украины в связи с неперсональным голосованием за него отдельными народными депутатами», — говорится в сообщении.
Депутаты утверждают, что одним из оснований признания актов неконституционными является нарушение установленной Основным законом процедуры их рассмотрения, принятия или вступления в силу.
Рада назначила Шкарлета 17 декабря. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество — 226 депутатов. Когда министр зачитывал текст присяги, его освистали. При этом представители фракции «Слуга народа» заглушали возгласы «позор» и «прочь» аплодисментами.