Бывший депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна 5 марта рассказал в Facebook, как устроил в киевском магазине языковой скандал

«Существо за прилавком продуктового магазина по ул. Коновальца (вроде 21, недалеко от центрального военного госпиталя Украины г. Киева) в третий раз отказывается обслуживать на украинском государственном языке, а наши гривны называет рублями», — пожаловался Барна.

Он заявил, что трижды приходил в магазин и каждый раз требовал говорить с ним по-украински. Девушка отвечала, что он и так ее понимает, а она начнет говорить по-украински, когда закон вступит в силу.

Барна напомнил, что закон об обслуживании на украинском действует уже второй месяц. «Слышишь, ты»: под Киевом языковой скандал разгорелся в зоомагазине — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Вы так молоды, и неужели вам так трудно выучить свой государственный язык здесь, в столице Украины? Или у вас какие-то проблемы с этим? На что она мне ответила: "Да!" "С развитием или с сепаратизмом?" — спросил. Вижу, что нам и сепаров донецких не нужно, потому что в Киеве есть свои», — написал экс-депутат.

Барна призвал подписчиков распространять этот пост и не посещать магазин. Также он попросил полицию отреагировать, а «патриотов» «обеспечить условия для изучения государственного языка», в противном случае выселить девушку в Россию.

В комментариях люди собираются посетить магазин и снять девушку на видео и предлагают Барне в таких случаях сразу вызывать полицию или жаловаться языковому омбудсмену Тарасу Кремню. Ряд комментаторов отмечают, что в Киеве слышат мову довольно редко.

С 16 января на Украине вся сфера услуг перешла на украинский язык, согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь украинский язык является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер.