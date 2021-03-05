«Вынесено постановление 11 февраля. Штраф 10 200 гривен и год лишения права управления автомобилем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал Немилостивого виновным в административном правонарушении по статье 130 Административного кодекса (управление транспортными средствами лицами, которые находились в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции).
Также отмечается, что решение суда еще не обнародовано в Едином реестре судебных решений.
Поздно ночью экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно нарушил требования дорожного знака «Выезд на дорогу с односторонним движением». Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но Немилостивый отказался.
В полиции указали, что водитель угрожал должностью, толкал патрульных и дергал за форменную одежду.