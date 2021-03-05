Шевченковский районный суд Киева оштрафовал бывшего замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Виталия Немилостивого на 10,2 тысячи гривен (около 25 тысячи рублей) и лишил на год водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом 5 марта «Украинским новостям» сообщил сотрудник суда

«Вынесено постановление 11 февраля. Штраф 10 200 гривен и год лишения права управления автомобилем», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что решение суда еще не обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Поздно ночью экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно нарушил требования дорожного знака «Выезд на дорогу с односторонним движением». Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но Немилостивый отказался.

В полиции указали, что водитель угрожал должностью, толкал патрульных и дергал за форменную одежду.