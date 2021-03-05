Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует увеличение урожая зерновых и зернобобовых культур на 14,7% в текущем году по сравнению с 2020 годом. Об этом 5 марта сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook

По его словам, рост зафиксирован на 14,7%, или на 9,6 млн тонн, до 75,1 млн тонн в 2021 году.

«По предварительным подсчетам, ожидается, что урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 года — 75 млн тонн», — написал он.

Высоцкий отметил, что прогноз создавался с учетом нынешнего состояния озимых культур, количества осадков, выпавших за зиму, и наличия влаги.

Ожидается, что урожай пшеницы вырастет на 17,5% до 29,5 млн тонн, кукурузы — на 9,6% до 33,2 млн тонн, ячменя — на 17,9% до 9,2 млн тонн. Украина лжет об объемах урожая картофеля — эксперт © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Кроме того, ожидается, что производство масличных культур вырастет на 3,2% до 19,1 млн тонн: урожай подсолнечника увеличится на 3% до 13,5 млн тонн, сои — на 10,7% до 3,1 млн тонн. Урожай рапса останется на уровне 2,6 млн тонн.

При этом посевные площади под зерновыми и зернобобовыми в 2021 году увеличились на 3,3% до 15,7 млн га по сравнению с 2020 годом, однако под масличными сократились на 2,3% до 8,5 млн га.

В феврале глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Офис генерального прокурора Украины расследует дело о международной преступной схеме, из-за которой Украина ежегодно теряет 2 млрд долларов. Дело касается невозврата валютной выручки на махинациях при экспорте зерна.