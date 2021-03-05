Литва не намерена выдавать Минску лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Интерфакс 5 марта

«Все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам — ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания», — сказал он.

Литва уже второй раз отказала Белоруссии в экстрадиции Тихановской.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее она бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.