К музыкантам подошли девушки и стали упрекать их за выступление в центре города не на государственном языке. При этом они мешали им играть и снимали их на телефон.
Солист группы объяснил, что хочет петь и говорить на том языке, на котором ему комфортно.
Девушка заявила, что ее оскорбили, но музыканты отрицают обвинения.
Затем в конфликт вмешались молодые люди, которые избили музыкантов и сломали их музыкальные инструменты.
«Какие-то твари с названием "Сокол" до 10 человек на площади Рынок избили музыкантов до тяжелых травм и всю музыкальную аппаратуру», — сообщил в сторис Instagram пользователь daydreamer00.
Организация «Сокол» является молодежным крылом националистической партии «Свобода».
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обвинил донецкий ФК «Шахтер» в нарушении языкового закона из-за перевода пресс-конференции на русский язык.
В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
С 16 января 2021 года вступила в силу норма об обязательном обслуживании на госязыке.