В центре Львова поборники украинского языка атаковали уличных музыкантов, которые исполнили песню на русском языке. Об этом сообщает агентство APnews.ua 5 марта

К музыкантам подошли девушки и стали упрекать их за выступление в центре города не на государственном языке. При этом они мешали им играть и снимали их на телефон. Школьница из Киева, внесенная на «Миротворец», извинилась за высказывание об украинском языке © maybe_lizaaaaa/TikTok

Солист группы объяснил, что хочет петь и говорить на том языке, на котором ему комфортно.

Девушка заявила, что ее оскорбили, но музыканты отрицают обвинения.

Затем в конфликт вмешались молодые люди, которые избили музыкантов и сломали их музыкальные инструменты.

«Какие-то твари с названием "Сокол" до 10 человек на площади Рынок избили музыкантов до тяжелых травм и всю музыкальную аппаратуру», — сообщил в сторис Instagram пользователь daydreamer00.

Организация «Сокол» является молодежным крылом националистической партии «Свобода».

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обвинил донецкий ФК «Шахтер» в нарушении языкового закона из-за перевода пресс-конференции на русский язык.

В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

С 16 января 2021 года вступила в силу норма об обязательном обслуживании на госязыке.