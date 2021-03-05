Неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области в канун 207-летия со дня его рождения. Об этом 5 марта сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook

Городской голова предположил, что вандалы намеренно выбрали это время, чтобы осквернить постамент.

«Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря… Надеюсь, мы скоро выясним, кто это сделал», — написал градоначальник.

Удивительная география первых памятников Тарасу Шевченко © Василий Стоякин

Ранее сообщалось, что около полуночи 5 февраля на улице Митрополита Ангеловича во Львове неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в памятник Степану Бандере, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время памятник полностью очищен от следов краски. 11 февраля правоохранители установили и задержали злоумышленников.