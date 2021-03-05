В частности, если бы одновременно у всех украинцев появилась возможность получить вакцину от COVID-19, сделали бы это 24,1%, отказались — 60,2%, остальные не смогли ответить на вопрос.
Киевский международный институт социологии провел опрос с 23 февраля до 1 марта 2021 года по всей Украине методом личного интервью с использованием планшетов. Было опрошено 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация на Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.