Более 60% украинцев отказываются вакцинироваться от COVID-19, и более 24% готовы привиться. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 5 марта

В частности, если бы одновременно у всех украинцев появилась возможность получить вакцину от COVID-19, сделали бы это 24,1%, отказались — 60,2%, остальные не смогли ответить на вопрос.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация на Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.