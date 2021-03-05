Послы стран «Группы семи» призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда до установления прозрачных процессов отбора, о чем говорится в заявлении посольства G7 на Украине в Twitter 5 марта

Судебная реформа Зеленского: украинские суды превратят в инструмент обслуживания внешнего управления © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«С этой целью послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора», — говорится в сообщении.

Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия на съезде судей до одобрения реформы Верховной Радой Украины.

Украина переживает политический кризис из-за того, что работа Конституционного суда заблокирована после отстранения главы органа Александра Тупицкого.