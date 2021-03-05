Представители «большой семерки» в этот день встретились с председателями Верховного суда и Совета судей и, по их словам, «подчеркнули стремление помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев».
«С этой целью послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора», — говорится в сообщении.
Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия на съезде судей до одобрения реформы Верховной Радой Украины.
Украина переживает политический кризис из-за того, что работа Конституционного суда заблокирована после отстранения главы органа Александра Тупицкого.