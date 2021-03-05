Четыре парламентские партии преодолели бы 5%-ный барьер, если бы выборы в Раду проходили в начале марта 2021 года, и лидировала бы по-прежнему президентская партия «Слуга народа». Об этом 5 марта свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг» на их сайте

В частности, за «Слугу народа» намерены были бы голосовать 19,5% среди тех, кто определился. Партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержали бы 14,7% респондентов, партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,3% и партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 12,3%.

Новая социология на Украине: рейтинг «Социса» соответствует ожиданиям заказчика © СС0, Pixabay

Опрос провели 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Ранее сообщалось, что, по данным «Рейтинга», в конце февраля также лидировала партия «Слуга народа», которую были готовы поддержать 19,7% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. При этом в начале февраля лидировала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую готовы были поддержать 18,9%.