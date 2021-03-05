В частности, за «Слугу народа» намерены были бы голосовать 19,5% среди тех, кто определился. Партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержали бы 14,7% респондентов, партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,3% и партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 12,3%.
Также отмечается, что на грани проходного барьера оказались партия «Сила и честь» — 5,3%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,3% и «Радикальная партия Олега Ляшко» — 5%. Остальные партии не преодолели бы пятипроцентный барьер.
Опрос провели 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.
Ранее сообщалось, что, по данным «Рейтинга», в конце февраля также лидировала партия «Слуга народа», которую были готовы поддержать 19,7% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. При этом в начале февраля лидировала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую готовы были поддержать 18,9%.