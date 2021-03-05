В Софийском соборе национального заповедника «София Киевская» продемонстрировали 3D-голограмму «истинного лица» Ярослава Мудрого. Об этом сообщил Укринформ 4 марта

Голограмма представляет новую трактовку образа князя — у него не столь пышные усы и борода, как на классических изображениях Ярослава Мудрого, также он приобрел украинские черты. Чернигов: древнерусская столица и украинский военный Лас-Вегас

На презентации присутствовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Увидеть, как на самом деле выглядел Ярослав Мудрый, — это не просто уникальная возможность. Это важное событие с точки зрения исторического контекста и вопроса национальной идентичности. Речь идет не о советском портрете, который сравнивал киевского князя с русскими царями, а о наиболее реально воссозданной модели лица, спроектированной на основе научных фактов и исследований», — заявил он.

Сообщается, что авторами реконструкции стали украинские эксперты-криминалисты, а над созданием голограммы трудились датские ученые. Средства на проведение исследований выделил гендиректор фармацевтической компании «Интерхим» Анатолий Редер.