Генпрокуратура Белоруссии передала в суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, сообщила пресс-служба ведомства 5 марта

«Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов», — сказано в публикации.

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Правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность и задержали обвиняемых в период с 6 по 8 августа прошлого года.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления СК Белоруссии.

Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней — заключение под стражу.