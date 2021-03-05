«Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов», — сказано в публикации.
Как уточняется, один из подсудимых обвиняется в публичном оскорблении представителей власти — сотрудников милиции.
Правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность и задержали обвиняемых в период с 6 по 8 августа прошлого года.
Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления СК Белоруссии.
Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней — заключение под стражу.