Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил о том, что вакцинация от COVID-19 может навредить человеку. Об он 5 марта сказал в эфире телеканала «Украина 24»

Камельчук отметил, что сам не станет делать прививку, так как является сторонником других способов укрепления иммунитета.

«По исследованиям, которые я недавно лично с женой проходил в клинике, понимание того, какая у нас защита и иммунитет от болезней, позволяет утверждать, что, возможно, подобное лечение будет вредить. Как утверждают некоторые врачи-эпидемиологи, дополнительные вмешательства могут вызвать определенные побочные эффекты — я не говорю большие, малые, длительные и т.д. Это замечание квалифицированного врача, руководителя больницы. Я имею в виду любые вещи, которые могут влиять на иммунную систему, — это может быть вакцина, любой лекарственный препарат, который влияет на иммунную систему», — сказал нардеп.

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«Ни в коем случае никого не убеждаю поступать по моему примеру — вы можете принимать подобное решение только на основе рекомендации вашего личного врача после глубокого исследования всех ваших анализов. Все остальное называется самолечением, которое может навредить вашему здоровью», — добавил Камельчук.

Ранее Камельчук писал у себя в Facebook, что прививки от COVID-19 — это «псевдопанацея», которую продвигают маркетологи в своих коммерческих интересах через так называемых лидеров мнений. Также депутат от «Слуги народа» заявлял, что «принудительная вакцинация» призвана создать новые искусственные границы и положить конец свободному перемещению людей. Кроме того, Камельчук высказывал мнение, что коронавируса в реальности не существует.

Ранее вакциной от коронавируса CoviShield привился президент Украины Владимир Зеленский и министр здравоохранения Максим Степанов.