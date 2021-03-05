Украинскому олигарху Игорю Коломойскому удалось собрать в Верховной Раде неформальную группу сторонников, которая насчитывает 26 человек. Об этом в четверг, 4 марта, сообщило агентство «Украинские новости»

По данным СМИ, группа влияния олигарха концентрируется вокруг нескольких «кураторов» — людей, которые были ответственны за выборы в отдельно взятых регионах.

В их число вошли давний бизнес-партнер и друг Коломойского Игорь Палица, соратник олигарха Святослав Олейник, кременчугский бизнесмен Юрий Шаповалов и нардеп Александр Дубинский.

Тернопольские элиты после выборов 2019–2020: хрупкий союз Коломойского и Зеленского © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

Всего в список вошли 26 депутатов, среди которых Богдан Яременко, Максим Бужанский, Владислав Бородин, Александр Куницкий и многие другие.

Кроме того, в группе влияния Коломойского состоят и бывшие представители телеканала «1+1», принадлежащего олигарху, — речь идет о бывшем гендиректоре телеканала Александре Ткаченко, который ныне является министром культуры, а также бывшем финдиректоре всего диджитал-сегмента холдинга «1+1» Артеме Ковалеве.