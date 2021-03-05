Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в РФ.
«Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны», — заявил Степанов.
Пятьсот тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 доставили в Киев утром 23 февраля. На следующий день началась вакцинация, на текущий момент привиты от Covid-19 почти 12,5 тысячи человек.
В России на текущий момент сделано 5 489 350 прививок (2,92% от населения). Так как вакцина «Спутник V» состоит из двух уколов, то полностью привиты пока только 1 201 920 человек. Ежедневно делается 182 913 прививок.