Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что включение США в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу не стоит в повестке дня. Его слова 5 марта прозвучали на брифинге, который транслировался в Facebook

Кравчук признал, что переговоры в ТКГ бесполезны © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Не то чтобы это было что-то новое, но сейчас это вышло на какой-то топ-уровень… Что касается США, то Трехсторонняя контактная группа состоит из трех участников — Россия и Украина как стороны конфликта и ОБСЕ как посредник. Поэтому вопрос о привлечении США именно к ТКГ не стоит», — отметил Кулеба.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.